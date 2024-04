Voici les meilleurs logiciels gratuits selon les utilisateurs de Reddit

VLC Media Player est une référence incontestée pour lire des fichiers audio et vidéo, et il est gratuit et open source. Il peut lire une grande variété de formats, y compris les DVD et les Blu-Ray, sans publicités ni traceurs. De plus, VLC est facile à utiliser et fonctionne sur différents systèmes d'exploitation tels que Windows, Mac, Linux, Android et iOS.