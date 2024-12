Il faut bien garder à l'esprit que libre et open-source ne sont pas synonymes, et pas non plus exclusifs ! Cette distinction est cruciale dans le monde du logiciel, où "libre" fait souvent référence à la liberté d'utiliser, de modifier et de redistribuer le code source, tandis que "open-source" met l'accent sur l'accès au code source et à sa collaboration. Même si ces concepts partagent des philosophies similaires, leurs approches et leurs implications peuvent varier grandement, influençant ainsi la gouvernance, la communauté et la pérennité des projets

Projets abandonnés, toujours en bêta ou tout simplement douteux, naviguer dans les eaux troubles de cet univers demande de l'adresse et de la jugeote… Heureusement Clubic est là pour vous aider. Dans cette sélection, nous avons regroupé de nombreuses solutions libre et open-source couvrant de nombreux usages allant de la simple navigation web à la gestion d'entreprise.