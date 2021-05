Le logiciel libre Audacity "acheté" par le groupe Muse

Au nom des légendes dans le domaine des logiciels open-sources , Audacity fait bonne figure. Connu dans le monde entier et utilisé depuis plus de 20 ans par des millions d'amateurs de création musicale comme des musiciens plus chevronnés, l'éditeur intègre en ce mois de mai 2021 le Muse Group.

Rien à voir avec le célèbre groupe de rock britannique, entendons-nous bien, même si la firme américaine édite notamment Ultimate Guitar Tabs, un logiciel de tablature idoine pour les gratteux. Le principal objectif de Muse Group serait de faire cohabiter ces logiciels consacrés à la musique, MuseScore et Audacity n'ayant pas les mêmes prérogatives.

Certes, les innovations autour d'Audacity ont progressé ces deux dernières décennies au rythme des contributions libres, et son ergonomie mériterait un certain rafraîchissement pour ne plus ressembler à des versions de logiciels du siècle dernier pouvant effrayer au premier regard. Mais l'éditeur fonctionne toujours avec panache et efficacité, gratuitement et librement. Aussi, mieux vaut s'en réjouir.