Microsoft retirera le lecteur Flash de Windows 10 cet été

Depuis le 1er janvier 2021, Flash Player n’est plus pris en charge par Adobe. Pour des raisons de sécurité, il est donc préférable de ne pas conserver trop longtemps ce programme dans nos ordinateurs. C’est d'ailleurs ce pourquoi Microsoft a déployé un correctif pour régler ce problème et supprimer tous les composants système liés au programme Flash.

La mise à jour, qui répond au joli nom de KB4577586, a été annoncée en octobre 2020, et déployée en février dernier . Mais jusqu’à présent, elle était facultative. À compter de juin 2021, elle deviendra obligatoire et sera automatiquement incluse dans la Preview Update pour Windows 10 (pour les versions 1809 et ultérieures). En juillet, le patch sera également inclus pour les versions Windows 10 1607 et 1507, mais aussi pour Windows 8.1, Windows Server 2012 et Windows Embedded Standard.

À noter, le correctif ne concerne pas les programmes installés sur Chrome ou Firefox .

Si vous ne voulez pas attendre, sachez que vous pouvez supprimer Adobe Flash Player de votre ordinateur dès maintenant. Il faudra pour ce faire passer par l’outil de suppression de programmes ou l’outil de désinstallation proposé par Adobe.