L'Université du Minnesota est interdite de contribuer au noyau Linux... Que s'est-il donc passé ?

Cette décision forte prévoit également le réexamen de l'ensemble des codes soumis par l'Université du Minnesota. Un travail colossal justifié, selon Kroah-Hartman, par la volonté pour les développeurs de Linux de ne pas servir de « cobaye » en subissant de potentielles nouvelles failles de sécurité induites par des codes des membres de l'université.

Une tentative de clarification de la part de plusieurs chercheurs n'y aura rien changé : leurs travaux pour déceler les failles dans le processus de soumission des codes de Linux sont suspendus jusqu'à nouvel ordre.

Deux incertitudes demeurent à ce stade. La première concerne l'origine du code défectueux décrié par Kroah-Hartman. Ce dernier réfute l'argument de l'Université du Minnesota selon lequel le code aurait été créé par un outil et non par un humain. La seconde est liée à l'origine même du code soumis, qui pourrait potentiellement ne pas faire partie du projet de recherche. Son envoi par le biais d'une adresse e-mail umn.edu et sa correction via des adresses Gmail générées aléatoirement ont achevé de semer le doute au sein du board de Linux.

Alors que le noyau fête ses trente ans en 2021, cette année restera à priori marquée par cette décision controversée et critiquée par plusieurs membres de la communauté Linux, notamment du fait de la réintroduction potentielle de bugs corrigés au préalable par le travail de l'Université du Minnesota. Pour l'heure, le réexamen des travaux de l'université par Linux prévoit néanmoins de conserver les correctifs valides.