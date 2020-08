Intel : Plus de 20 Go de documents confidentiels fuitent sur le web

Celles-ci ont été publiées par Tillie Kottman, qui se présente comme un consultant IT et développeur Android suisse. Il a donné son nom à la fuite en se basant sur le mot « Lake » utilisé pour nommer la plate-forme de puces gravées en 10 nm. Il déclare ensuite avoir reçu les données d'une « source anonyme, qui les a obtenues plus tôt cette année », ajoutant que « plus de détails à ce sujet seront publiés bientôt ».