Amazon met en vente son clavier midi dédié à DeepComposer, l'assistant de composition intelligent

Reproduire un style musical

En décembre dernier, lors de son événement re:Invent, l'entreprise avait présenté le dispositif comme « le premier clavier musical au monde tirant profit du machine learning ». L'objet physique peut en fait être dissocié du logiciel d'IA, DeepComposer, capable d'apprendre différents styles musicaux et de s'en inspirer pour la création de nouvelles pistes. Le clavier ne fait, lui, office que d'interface matérielle et n'est pas indispensable pour profiter du programme.

Les algorithmes ont ainsi été entraînés sur quatre genres différents : rock, pop, jazz et classique. Et il est également possible d'uploader ses propres créations pour que le programme s'imprègne de l'identité artistique du créateur et la retranscrive dans les nouveaux morceaux.