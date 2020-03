Coronavirus : Amazon Web Services (AWS) lance un projet de recherche sur le virus

© Pixabay

Renforcer les connaissances sur le coronavirus

Le monde traverse une grave crise sanitaire, provoquée par le coronavirus. Alors que le monde tente de s'organiser pour lutter contre la propagation de la maladie, Amazon Web Services (AWS) entend apporter sa pierre à l'édifice en soutenant la recherche sur le Covid-19. Pour répondre aux besoins de ses clients, et ainsi trouver des moyens de détection rapides et précis du coronavirus, la division cloud d'Amazon a décidé de lancer l'initiative « AWS Diagnostic Development. »Cette initiative est en réalité un programme visant à développer et à mettre sur le marché de meilleurs diagnostics, mais aussi à accélérer le traitement et à enrayer la pandémie, le tout en promouvant une collaboration plus optimale entre les différentes organisations qui tentent elles aussi de résoudre ces problèmes.Pour y parvenir, Amazon Web Services a annoncé son intention d'investir 20 millions de dollars. Cette somme sera consacrée à l'accélération et à l'intensification de la recherche sur les tests, nécessaire au renforcement des connaissances sur le virus Covid-19. En outre, l'idée de l'initiative est de renforcer les moyens de détection de façon à réduire les risques de futures pandémies à l'échelle planétaire.AWS Diagnostic Development fonctionne via un système de candidature. Le programme devrait être ouvert aux établissements de recherche accrédités, aux consortiums de recherche et aux entités privées clients d'AWS du monde entier, qui travaillent à commercialiser plus rapidement des solutions de diagnostic meilleures et plus précises. Dans un premier temps, et dans un tel contexte, les efforts seront axés sur le coronavirus. Elles s'étendront ensuite à d'autres maladies.L'entreprise considère que jusqu'à maintenant,, au profit de la recherche sur les vaccins. Par ailleurs, AWS compte faire bénéficier les entreprises qui travaillent sur les diagnostics de sa puissance de calcul, mais aussi de ses capacités en analyse et du machine learning, pour traiter un grand nombre de données rapidement.L'initiative pourra compter sur les conseils de scientifiques, mais aussi d'experts en politique de santé mondiale et de leaders d'opinion dans le domaine des maladies infectieuses. AWS Diagnostic Development indique que les propositions seront accueillies jusqu'au 30 juin 2020. Les candidats recevront une réponse, indique l'entreprise.