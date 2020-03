Coronavirus : la Jack Ma Foundation et Alibaba créent un programme mondial de lutte contre l'épidémie

© Alibaba Cloud

Un vrai retour d'expérience

Des détails sur les différentes procédures

La Jack Ma Foundation et Alibaba ont ouvert, le 19 mars, une plateforme en ligne à disposition de tous les hôpitaux et des acteurs de la recherche, pour leur fournir des conseils pour aider à lutter contre la pandémie de coronavirus. Le site , hébergé sur Alibaba Cloud, n'a pas vocation à dresser des diagnostics ni à exercer quelconque rôle médical, mais bien à renforcer la collaboration entre les pays, en fournissant «» au renforcement des efforts de recherche.», se justifie Jack Ma. Le fondateur d'Alibaba, dans un souci de partage des connaissances, tenait à mettre en place ce programme, baptisé Global MediXchange for Combating COVID-19 (GMCC), qui contient un manuel rédigé par le personnel médical de l'École de médecine intégrée à l'Université du Zhejiang, dans la ville de Hangzhou.Le dossier, disponible en ligne ou en téléchargement, en anglais ou en chinois, long de près de 70 pages, offre au monde entier un véritable retour d'expérience avec de précieuses informations sur la façon dont l'établissement a traité l'épidémie de Covid-19.Le manuel indique que l'hôpital universitaire a traité, en 50 jours, un total de 104 patients positifs au coronavirus, dont 78 étaient considérés comme des cas « graves » ou « critiques. » Il ressort du document que l'établissement n'a pas eu à déclarer de décès ni la moindre erreur de diagnostic. Par ailleurs, aucun membre de son personnel, pourtant en première ligne, n'a été infecté durant la période.Renforcé et soutenu par plusieurs experts chinois, le manuel est censé fournir une aide aux médecins, infirmières et chercheurs d'autres régions de l'empire du Milieu ou du monde touchées par le coronavirus. Il contient ainsi des explications détaillant les différentes procédures à adopter tout au long des étapes parcourues par les patients, du dépistage au traitement. Il est découpé en deux grandes parties : l'une consacrée à la gestion de la prévention et du contrôle, l'autre au diagnostic et au traitement.Le programme GMCC a aussi permis la mise en place d'une plateforme d'échange entre médecins et experts, via la plateforme de discussion développée par Alibaba, DingTalk, avec des propos qui peuvent être traduits en 11 langues. «», précise le manuel.