La microsieste permettrait ainsi de réduire les conséquences du sommeil de plus en plus mauvais des Français, même si, comme le rappelle le spécialiste du sommeil Pierre-Alexis Geoffroy, « en santé mentale ou en santé cardio-vasculaire, on a montré que la sieste le week-end, quand on est trop privé de sommeil, est un "moindre mal", qui permet de régénérer son organisme et d’être en meilleure santé ».

Car malheureusement, le problème est plus profond, « des études [ayant] montré que le sommeil des Français avait diminué d'1h30 en 50 ans et que 50 % quasiment des Français se plaignent d'avoir un sommeil de mauvaise qualité », a expliqué le ministre de la Santé. Le souci est donc structurel, et demanderait sur le long terme des solutions peut-être plus forte que la sieste. Mais à court terme, il est probablement temps de convaincre votre patron de vous laisser un peu dormir !