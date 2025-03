Le syndicat considère cette proposition comme une compensation partielle à l'autorisation d'utiliser les titres-restaurants dans la grande distribution, mesure qui, bien que populaire auprès des consommateurs, a pesé lourdement sur l'activité des restaurateurs. Le SNARR en est certain, l'extension aux dimanches et jours fériés apporterait « plus de pouvoir d'achat et de liberté » aux détenteurs.