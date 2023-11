Tickets-restaurant : les règles pour 2024 sont enfin fixées, voici ce que vous pourrez faire avec vos titres et votre carte

En théorie, les tickets-restaurant peuvent être utilisés par les salariés pour financer leur repas, au sens propre du terme : c'est-à-dire des plats ou aliments qui sont directement consommables. Depuis l'automne 2022, il est possible de les utiliser pour n'importe quel produit alimentaire au sens large, même celui qui nécessite un temps de préparation (des pâtes, de la viande, du riz etc.). Et ce auprès de 234 000 commerçants.