Tickets-restaurant : télétravail ou pas, ces aliments que vous ne pourrez plus payer au supermarché en 2024

Les tickets-restaurant connaissent un certain nombre de changements actuellement. Celui dont on a le plus entendu parler, c'est évidemment le passage pour tout le monde à la carte ticket-restaurant. Une généralisation qui devrait être mise en place d'ici à 2026. Mais une nouvelle mesure, prévue, elle, pour dans quelques mois, devrait rapidement attirer l'attention du public. Car vos achats vont changer en profondeur à partir du début de la nouvelle année.