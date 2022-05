Alors que sa fin physique se profile, le ticket de caisse dématérialisé peine à séduire

Qu'est-ce qui explique cette réticence et cette méconnaissance du public ? Pourquoi près de sept Français sur 10 (68 %) affirment avoir des craintes quant à la dématérialisation du ticket de caisse ?

Pour répondre à cette question, l'étude évoque d'abord un conflit générationnel. Le ticket de caisse au format papier reste privilégié par six Français sur 10, nous le disions, mais cette tendance grimpe à sept Français sur 10 chez les plus de 56 ans, les plus attachés à ce format. Pour eux, la version physique est en effet plus facile « à tracer ».