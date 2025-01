mars13

Le système de gestion des « tickets-restaurant » est couteux, alors que nous cherchons à faire des économies. De plus tous le monde le constate que l’on peut acheter n’importe quoi avec les tickets-restaurant (certes pas dans tous les commerces), finalement comme une simple CB.

Il faut supprimer ce système « tickets-restaurant » et les employeurs qui participent au financement, ajoutent sur le bulletin de paie une somme équivalente. L’employé est alors libre de l’utiliser comme il veut. Plus de tickets papiers, carte spécifiques et gestion spécifique, donc une belle économie qui peut être réinjectée pour les salariés.