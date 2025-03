D'un point de vue plus commercial, l'ARCEP, l'ARCOM et le Conseil général de l'économie, qui ont chapeauté le baromètre, notent aussi un décalage entre l'offre et l'usage réel des données mobiles. La proportion d'abonnés disposant de forfaits mobiles supérieurs à 100 Go a doublé en quatre ans (32% en 2024), alors que la consommation moyenne stagne à 16,5 Go mensuels. Deux tiers des utilisateurs ne consomment presque jamais la totalité de leur volume disponible. De quoi peut-être relancer la fameuse polémique sur la limitation des Go associés aux forfaits.