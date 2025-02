Nmut

Pourquoi une vision si pessimiste. On dirait un politicien français qui veut le pouvoir! Soit on accepte, soit on se met à faire de la politique pour changer ça.

Je me demande de plus en plus si je ne vais pas m’installer dans un pays nordique. Plutôt que de voir toujours tout en noir, ils prennent les choses du bon coté. Ils payent un max d’impôts (si si, regardez leurs impôts sur le revenu), on moins de subventions et autres aides, mais plus de droits dont ils n’abusent pas. Leurs politiciens ne se tirent pas dans les pattes quitte à plomber le pays entier avec leurs querelles stériles (enfin largement moins qu’ici). Au total ils sont bien plus heureux qu’ici avec toutes nos visions négatives.

A chaque fois que je bosse là bas (Danemark, Suède au Norvège), ça m’impressionne.

Par contre je n’aime pas le froid.