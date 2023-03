Fin de l’ADSL et du réseau cuivre : pourquoi Xavier Niel veut-il qu’Orange se presse ?

Orange propose aujourd'hui et jusqu'en 2025 une phase de transition qui consiste à mener des expérimentations avec certaines, avant la fermeture technique prévue pour les années 2026 à 2030. « C'est une erreur pour le pays de laisser 5 ans entre le moment où on dit "on va fermer une zone" et le moment où va vraiment le fermer », souligne Xavier Niel, qui regrette que les tarifs de dégroupage aient augmenté, dégroupage qui rappelons-le permet aux opérateurs alternatifs comme Free, en échange d'une allocation (en hausse donc), d'accéder au réseau en cuivre. Xavier Niel demande ainsi à ce que la hausse du dégroupage ne se fasse qu'un an avant la fermeture du réseau. Ce qui mettrait davantage les opérateurs à égalité, et presserait davantage Orange dans sa fermeture du réseau de cuivre. Au passage, le propriétaire d'Iliad a dénoncé une ARCEP aujourd'hui « entièrement acquise à la cause d'Orange », sur ce dossier en tout cas.