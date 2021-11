11 à 12 millions de français seront bientôt privés de leur ligne téléphonique classique (connexion cuivre)

Un autre chantier, de plus court terme encore, est en cours et rejoint celui du prochain arrêt du cuivre : celui de l'arrêt progressif du RTC, le "réseau téléphonique commuté", technologie historique utilisée pour fournir un service de téléphonie fixe, qui souffre de son obsolescence. Le réseau cuivre est le support physique qui livre la prise en T dans les habitations et locaux. Le RTC constitue la technologie qui relie le téléphone à la prise en T sans aucun boitier ni box intermédiaire. L'intérêt est de le faire migrer, d'ici 2023, vers des technologies plus modernes, comme la Voix sur IP (VoIP). Les Français qui disposent d'une ligne téléphonique et utilisent un combiné relié à leur prise murale ne seront pas impactés avant 2023. Ceux qui utilisent la téléphonie fixe via leur box internet, en revanche, ne seront pas impactés du tout. La technologie RTC voit son nombre d'abonnés diminuer de 10 % tous les ans, et ce depuis plusieurs années. D'ici 2023, 85 % du parc devrait avoir migré vers une technologie moderne.