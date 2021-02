Fixe et Internet haut débit : une députée veut renforcer le service universel des communications électroniques

Pour justifier ces différentes mesures, l'élue de la Drôme pointe notamment du doigt le défaut d'informations remontées par Orange, qui bénéficie du monopole sur le génie civil. "Il y a une certaine obscurité dans les données, sur le nombre de lignes et l'âge de ces dernières", a-t-elle notamment regretté lors d'une conférence de presse téléphonique mercredi. De nouveaux indicateurs devront ainsi être adoptés, un rapport régulier permettra au prestataire de justifier son travail d'entretien du réseau, et aux autorités de s'assurer du respect de la bonne tenue du réseau. Le contenu de ce rapport devra, selon la députée, "comporter, au niveau départemental, des indications détaillées sur le nombre de kilomètres de lignes par type et taille de câble, un descriptif des dispositifs de branchement, d’ancrage et de suspension, des éléments d’appréciation sur l’étanchéité des câbles et tubes, et les caractéristiques principales du génie civil telles que l’âge et la composition des poteaux et des fourreaux."