Fibre optique : pourquoi l'immeuble d'en face est fibré, mais pas le vôtre ? L'ARCEP nous répond

Beaucoup regrettent ou déplorent même que l'immeuble ou bâtiment se trouvant en face de chez eux, juste de l'autre côté de la rue, soit équipé de la fibre optique, et que le leur, non. Comment expliquer que dans une même zone, il y ait encore des inégalités d'accès au FttH, notamment dans les grandes villes ? Nous avons directement posé la question à Sébastien Soriano, le président de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (ARCEP), en marge de la publication de son observatoire annuel des marchés des télécoms.