84 % des Français de plus de 12 ans possèdent un smartphone, un chiffre encore en progression

En préambule, sachez que le sondage a été mené auprès de 4 029 personnes de 12 ans et plus entre le 4 décembre 2020 et le 9 janvier 2021. Ce panel rassemble 3 235 individus de 18 ans et plus ainsi que 322 jeunes de 12 à 17 ans interrogés en ligne. Afin de pallier le biais de sélection, s’ajoutent à ce contingent 472 personnes âgées de 18 et plus qui ne possèdent pas de connexion internet fixe à leur domicile ; celles-ci ont répondu au sondage par téléphone.