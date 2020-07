La consommation vocale (mobile et fixe) a atteint un pic jamais vu en 20 ans au premier trimestre !

Celle-ci croît toujours de 40 à 50% depuis un an (« 1,6 exaoctet au premier trimestre 2020, soit +47,4% sur un an », nous indique l'ARCEP). Les utilisateurs des réseaux 4G (ce qui représente 55,5 millions de clients et plus de 7 cartes SIM sur 10) ont en revanche vu leur consommation mensuelle annuelle progresser de 37% sur un an pour à présent dépasser les 10 Go/mois.