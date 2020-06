4G : ça y est, le métro parisien est totalement couvert

Les usagers sollicitant toujours plus de data et utilisant toujours plus leur smartphone au fil des années, la RATP insiste sur le confort apporté par une couverture 4G totale du réseau, qui va faciliter la consultation des applications RATP, Via Navigo et des comptes Twitter RATP offrant des informations aux voyageurs sur les perturbations du réseau en quasi-temps réel.