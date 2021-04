Les ventes de smartphones ont flambé au premier trimestre 2021

Samsung est en tête des ventes, avec plus de 77 millions de terminaux écoulés (soit une progression de 32 %), suivi par Apple avec 57 millions d'iPhone vendus (+44 %). Il ne faut pas non plus oublier Xiaomi et ses 49 millions de terminaux écoulés, le tout avec une progression de 80 %. Oppo et Vivo complètent le top 5, avec 38 et 37 millions de ventes.