Sur la dernière décennie, Samsung a vendu près de 3 milliards de smartphones. Et Apple est loin derrière son rival !

Derrière, la performance d'Apple reste tout de même appréciable, malgré le fait que la firme de Cupertino se situe bien loin, à 2,203 milliards de smartphones vendus sur la même période. Contrairement à Samsung, le géant américain n'a vendu ces dernières années en moyenne que quatre appareils par an, ce qui assoit le statut très particulier de la marque.

On peut par ailleurs noter que les trois constructeurs suivant le duo de tête représentent à eux trois le même volume de vente que Samsung à lui tout seul. Xiaomi (1,147 milliards), Huawei (1,057 milliards) et Oppo (911,9 millions), soit trois entreprises chinoises, suivent ainsi Samsung et Apple - quand Vivo (526,6 millions) ferme lui la marche.