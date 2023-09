Samsung écrase le marché mondial du smartphone, et ces nouveaux chiffres le prouvent

De manière assez drôle, le pays où Samsung est le plus dominant n'est pas la Corée du Sud (avec 60,1 % de part de marché), mais les îles Fidji (74 %), puis la Somalie (71 %). L'autre chiffre intéressant est à trouver en Asie. Si Samsung garde une bonne part de marché dans presque tous les pays du monde, qu'elle soit première ou non, il reste une exception notable à cette tendance : la Chine.

En effet, le fabricant n'y représente guère que 1,78 % des ventes. Apple, pour l'étranger, et Huawei, pour le local, sont les acteurs dominants. Enfin, on peut aussi observer une ligne de démarcation géographique et économique entre Apple et Samsung. La première est en général le premier vendeur de smartphones dans les pays les plus riches, alors que la seconde rafle cette position dans les pays du Sud global.