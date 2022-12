Ventes de smartphone : Samsung reste numéro 1 mondial, devant Apple

C'est l'ensemble du secteur qui affiche un visage morose. D'après les chiffres fournis par Counterpoint, le secteur du smartphone a vécu son troisième trimestre le plus bas depuis 2014. Il a ainsi baissé de 12 % sur un an et n'a guère crû que de 2 % par rapport au deuxième trimestre pour atteindre un volume global de 301 millions d'appareils vendus.

« La plupart des grands fournisseurs ont continué de subir une baisse annuelle des expéditions au troisième trimestre de 2022. L'escalade de la guerre russe en Ukraine, la méfiance et les tensions politiques sino-américaines en cours, les pressions inflationnistes croissantes dans toutes les régions, une crainte accrue de récession et l'affaiblissement des monnaies nationales ont tous érodé la confiance des consommateurs, frappant une demande déjà affaiblie », a détaillé l'analyste senior Harmeet Singh Walia.

Et s'il reste toujours des raisons d'être optimiste, comme la forte demande pour les smartphones pliants de Samsung ou le gros trimestre à venir pour les iPhone 14 d'Apple, le marché devrait rester tiède. Il n'atteindra ainsi sûrement pas les niveaux de l'an dernier, et moins encore la barre des 400 millions d'unités vendues, limite dépassée avant la pandémie de COVID-19.