Oppo va-t-il enfin concurrencer Samsung sur le smartphone pliant en Europe ?

Avec cette gamme, Oppo singera celle déployée par Samsung cette année. En effet, le Find N2 est basé sur un format similaire à celui du Z Fold 4. Quant au Find N2 Flip, il reprendra le design à clapet du Z Flip 4. Sauf que ce dernier optera pour une différence majeure puisqu'il arborera un écran extérieur placé verticalement et non horizontalement comme sur le modèle de la marque sud-coréenne. Et s'il va falloir attendre avant de pouvoir connaître les autres spécificités techniques de cet exemplaire, les choses sont déjà plus claires pour le second modèle.