OPPO présente le Find N, son premier smartphone pliant

Pour la charnière, baptisée « Flexion Hinge », OPPO s’est inspiré au maximum des articulations humaines. La marque utilise une forme en « goutte d’eau » pour rendre le pli considérablement moins perceptible lorsque le smartphone est fermé. La structure renforcée de la charnière permet au Find N de ne pas basculer quand il est posé sur une plateforme, avec une marge de fonctionnement entre 50 et 120 degrés. Un avantage qui permet à OPPO de proposer son FlexForm Mode, qui adaptera l’affichage des applications selon le degré d’ouverture de l’écran. Il sera par exemple possible d’utiliser le Find N comme un minuscule PC en le posant simplement sur une table, écran ouvert à 120 degrés.

L’expérience logicielle est placée au cœur de ce mode FlexForm, qui repose en outre sur l’écran intérieur plus large que ce que propose la concurrence. Le Find N veut permettre une gestion plus naturelle du multitâche : le plein écran et la création de fenêtres flottantes se feront ainsi par de simples gestes du doigt. OPPO promet en outre une transition fluide entre écran extérieur et intérieur, avec de nombreuses fonctionnalités et possibilités de personnalisation à disposition des utilisateurs.