Après son téléphone enroulable, OPPO pourrait présenter son smartphone pliant dès cette année

D'après cette source, OPPO est en train de travailler en parallèle sur deux modèles de mobile pliant. Le constructeur serait actuellement en train de finaliser les derniers peaufinages à réaliser sur l'écran équipant ces deux smartphones.

L'un des deux a même déjà eu droit à un prototype fonctionnel en janvier dernier, et le lancement d'une production de masse ne devrait plus tarder. On devrait donc entendre parler du premier smartphone pliant d'OPPO avant la fin de l'année. Quant à une commercialisation, il n'est pour l'heure pas possible de pronostiquer une fenêtre de sortie avec les informations à disposition.