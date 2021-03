OPPO vend désormais plus de smartphones que Huawei en Chine

Il est peut-être un peu tôt pour estimer que Huawei a perdu la guerre. Mais Counterpoint a l’air confiant pour dire que le géant chinois aura du mal à remonter la pente. En effet, l’institut rappelle que Huawei s’est récemment séparée de sa filiale Honor, désormais un concurrent à part entière. Focalisée sur des appareils abordables, Honor permettait à Huawei d’écouler d’énormes volumes de smartphones quand les deux entreprises étaient encore liées.

D’un autre côté, Counterpoint salue le repositionnement stratégique d’OPPO, notamment sur sa gamme Reno 5. Non seulement plus performante mais aussi plus abordable que la gamme Reno 4, elle a su s’attirer les louanges de la presse mais aussi des consommateurs.