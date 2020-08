AnTuTu dévoile son classement des smartphones milieu et haut de gamme les plus performants de juillet

Impossible d’en douter à la vue de ces résultats : Qualcomm est définitivement le fondeur le plus plébiscité du marché Android. Aucune puce signée MediaTek, Samsung ou Huawei ne parvient à se hisser au niveau du Snapdragon 865. Du mois sur le segment haut de gamme.

Conjointement, AnTuTu publie un relevé des performances enregistrées sur des smartphones de milieu de gamme. Ici, les configurations sont nettement plus bigarrées, et les smartphones Huawei et Honor (équipés des puces Kirin) occupent pas moins de six places dans le classement.