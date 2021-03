Xiaomi : un prototype du Mi Mix, le pliable de la marque, fait surface

Selon SparrowNews, ce prochain terminal s'inviterait au sein de la série Mi MIX Foldable, et en apparence, lorsque ce dernier est replié, il s'affiche tout en longueur et reprend davantage la forme d'une télécommande que d'un smartphone classique.

L'appareil se replierait vers l'intérieur, un choix de plus en plus privilégié par les fabricants comme Samsung et ses Galaxy Z Fold, mais également Huawei, qui a changé d'avoir pour le Mate X2.

À en juger par les clichés, il ne s'agirait cependant pas d'une version finale. Le module photo à l'arrière, par exemple, ne semble pas intégrer de flash.

Précédemment, nous apprenions que Xiaomi travaillait sur un smartphone doté un écran de 8,03 pouces doublé d'une dalle externe de 6,38 pouces. le constructeur chinois aurait d'ailleurs trois smartphones pliables prévus pour cette année.

Le mois dernier, Thelec rapportait qu'en parallèle de Xiaomi, Google et Oppo se positionneraient également dès cette année sur ce marché, en partenariat avec Samsung Display.

Le Xiaomi Mi MIX serait annoncé avant la fin du mois d'avril.