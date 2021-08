Xiaomi coiffe Apple et Samsung au poteau et devient n°1 mondial des ventes en juin

Selon Tarun Pathak, Directeur de la recherche de Counterpoint, Xiaomi est le principal bénéficiaire du déclin sans fin de Huawei, ce qui lui permet de réaliser des performances exceptionnelles sur les marchés où le fabricant chinois était fort, c'est-à-dire la Chine, l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique.

Et surtout, Xiaomi reste la marque leader en Inde, deuxième population au monde et l'un des marchés du mobile à progresser le plus rapidement. Le constructeur a clairement de beaux jours devant lui et ne devrait plus tarder à devenir numéro 1 mondial sur des périodes plus conséquentes.