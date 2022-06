Les Français de plus en plus accros aux smartphones selon cette étude

Tout d'abord, les Français déclarent être stressés par leur présence en ligne. L'étude révèle notamment que 74 % d'entre eux disent ne plus profiter du moment présent à cause de leur smartphone ou de celui de leurs pairs. Ils sont tout aussi stressés par les possibilités abyssales que représente internet, et 32 % d'entre eux se sentent « complètement dépassés par la quantité d'informations disponibles en ligne ».

Kantar a aussi regroupé des informations quant à la relation des Français avec les marques et leur présence en ligne. L'étude compare les attitudes des interrogés en ligne à leur comportement hors ligne. Alors que 20 % d'entre eux choisissent de ne pas recevoir de pubs dans leur boîte aux lettres, 25 % regardent les pubs en ligne jusqu'à la fin, lorsque le sujet les intéresse. De même, 40 % des Français sondés sont disposés à accepter les cookies si le contenu du site les intéresse.

Enfin, 20 % des interviewés sont influencés par l'image qu'une marque donne sur les réseaux sociaux. Le marketing digital est donc en bonne voie, mais il faudra trouver des solutions durables pour permettre aux consommateurs de limiter leur usage du numérique.