Près d'un Français sur deux quitte un site web ou mobile après la première page, mais pourquoi donc ?

Il est vrai que, de nos jours, et avec l'évolution de l'activité en ligne, les utilisateurs et consommateurs attendent des parcours digitaux qu'ils soient toujours plus satisfaisants, toujours plus fluides. Et malgré un nombre de pages visitées par connexion très faible, les marques ont fait grimper leurs revenus, puisqu'en 2021, le taux de conversion moyen a atteint 2,3 %, en hausse de 28 % sur un an.