La France reste l'un des rares pays à privilégier (encore) le SMS à l'e-mail !

De façon plus précise, les SMS sont plus populaires chez les générations plus âgées. L'engagement envers le SMS décline avec les années, et c'est chez les baby-boomers (26 %) qu'il reste l'un des trois canaux de communication privilégiés. Cette part diminue avec la génération X (21 %) puis davantage encore avec les milléniaux (19 %) et la génération Z (17 %).