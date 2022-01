Les marketplaces plaisent aux Français, dépassant la croissance du traditionnel e-commerce : voici pourquoi

Forcément, d'autres raisons expliquent cette séduction auprès des consommateurs. Et l'une d'elles tient à l'utilité et à la pertinence des marketplaces. 63 % des Français reconnaissent que les places de marché constituent le moyen le plus pratique de faire des achats en ligne, et 64 % préfèrent se tourner vers un site de e-commerce qui possède une marketplace, plutôt qu'un site qui n'en a pas.