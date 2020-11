Avec les fêtes de fin d'année qui approchent, les cybercriminels se frottent les mains

On peut alors se demander si la croissance des menaces est sérieusement considérée par le consommateur. Et la réponse n'est pas franchement satisfaisante. Car si 42% des Français savent que les risques sont de plus en plus importants et que les escroqueries sur Internet pullulent, ils prévoient néanmoins de faire davantage d'achats en ligne encore pendant les fêtes. Et encore plus tôt que d'habitude, puisque de nombreux commerces demeurent portes closes.