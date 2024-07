Amazon Prime Days 2024 : soyez plus malin que les hackers en évitant ces tentatives de phishing

Les 16 et 17 juillet 2024, Amazon organise son événement annuel Prime Day. Cette opération commerciale d'envergure attire bien sûr de nombreux internautes, et parmi eux, des cybercriminels. En juin 2024, plus de 1 230 nouveaux domaines liés à Amazon ont émergé, dont 85% sont signalés comme malveillants ou suspects.