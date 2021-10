Plus de la moitié des produits étudiés par la DGCCRF après des achats sur des marketplaces présentent des anomalies

Dans le détail, la répression des fraudes nous apprend qu'au moins 20 % des produits testés proviennent d'Asie. Elle indique aussi n'avoir pu déterminer la provenance de 40 % des produits testés. Les bijoux (38 % non conformes et dangereux) et les produits cosmétiques (21 % non conformes pour défaut d'information lié à des allergènes odoriférants) font partie des catégories les plus épinglées. Il en va de même que les produits de construction (les fameux détecteurs de fumée) qui réussissent l'exploit d'avoir 100 % de non conformité (dont 5 sont non conformes et dangereux sur les 9 testés), exploit imité par les produits médicaux testés (test d'ovulation et tests de grossesse).

Tous ces produits n'auraient donc jamais dû se retrouver en vente en ligne. On notera tout de même que les détecteurs de fumée ont été épinglés pour ne pas s'être déclenchés en présence de fumée, ce qui est quand même un peu leur fonction de base, alors que les produits médicaux ne souffraient, eux, « que » d'un défaut d'information et d'anomalie de marquage.