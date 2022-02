Google veut apaiser votre lecture du web avec la police Roboto Serif

Les polices avec empattement (Serif) sont depuis longtemps considérées comme plus agréables à lire, notamment grâce aux « extensions » en fin de caractères qui permettent de mieux distinguer les lettres et d’identifier les mots plus vite. L'inconvénient, c’est qu’elles prennent plus d’espace que les polices sans empattement et font paraître les phrases plus longues qu’elles ne le sont.