Android 12 : vers un mode "à une main" pour les grands téléphones ?

Avec des dalles dépassant les 6 pouces, les smartphones prennent de plus en plus de place dans la main et il est désormais habituel de jouer les équilibristes pour atteindre les parties supérieures de l'écran et les options qui y sont présentes.

Avec Android 12 Google entend résoudre ce problème d'ergonomie en proposant un mode d'utilisation « à une main » qui adapterait l'affichage sur une portion congrue de l'écran afin d'accéder à l'ensemble plus simplement.

Cette solution serait intégrée par défaut à la nouvelle version d'Android. Pour y accéder, il suffirait de balayer l'écran depuis l'un des coins inférieurs vers le centre. Le même geste serait nécessaire pour en sortir mais il serait possible tout simplement d'attendre quelques secondes pour revenir à un affichage prenant l'intégralité de l'écran.