Android 12 : une première image aurait fuité

Les caractéristiques de l'ASUS ROG Phone 5 fuitent en long, en large et en travers en ce moment. Le smartphone gamer apparaît désormais dans un benchmark confirmant une partie de sa fiche technique, sur laquelle on retrouve un SoC Snapdragon 888, 16 Go de RAM et Android 11. Le tout réhaussé d'un écran AMOLED 6,78" et d'une batterie de 6 000 mAh, pour ne rien gâcher.