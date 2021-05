Microsoft : bientôt une nouvelle police dans Office pour remplacer Calibri

L'éditeur, sur son blog, présente les cinq polices qu'il a commandées et qui sont en compétition pour remplacer Calibri dans Microsoft Office , Windows 10 et tous les autres produits de la marque.

Nous retrouvons donc Tenorite, Bierstadt, Skeena, Seaford et Grandview, aux styles plus ou moins chaleureux et modernes, qui sont dès à présent proposés dans Microsoft 365. Il suffit de se rendre dans les réglages de la suite et d'activer les « expériences connectées supplémentaires ».

Ce sera ensuite aux utilisateurs de choisir quelle police a leur préférence. Il est possible de les télécharger dès à présent et de les installer sur son PC pour les découvrir plus en détail.

Microsoft prendra sa décision finale dans les prochains mois en fonction des retours apportés par sa communauté. Les quatre autres polices qui n'auront pas été retenues seront tout de même ajoutées à l'ensemble des polices disponibles dans Office.