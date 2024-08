Les polices Adobe Type 1, aussi connues sous le nom de PostScript Type 1, ont fait les beaux jours de l'édition numérique depuis leur création en 1984. Mais voilà, le temps a passé, et ces vénérables caractères ne sont plus adaptés aux besoins actuels. Microsoft a donc décidé de les retirer d'une future version de Windows, emboîtant le pas à Adobe qui a cessé de les supporter en janvier 2023.

Cette décision s'inscrit dans une vague plus large d'abandons technologiques. Google n'est pas en reste, avec la disparition annoncée de son service VPN intégré à Google One et celle de l'application de prise de notes Google Keep. Ces mouvements témoignent d'une volonté des géants de la tech de rationaliser leurs offres et de se concentrer sur les technologies d'avenir.

Pour les utilisateurs Windows, il est recommandé de vérifier dès maintenant les polices installées et de les supprimer. Pour ce faire, suivez ces chemins :