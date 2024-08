Si cette décision d'abandonner Paint 3D peut relativement paraître surprenante, c'est notamment parce que l'application est très bien notée par les utilisateurs, avec une moyenne de 4,3/5 sur la boutique officielle de Microsoft. De plus, celle-ci jouit d'une interface bien plus moderne que son homologue vieillissant, et dispose d'une variété d'outils 3D absents de la version ancestrale de Paint.

Rassurez-vous, si vous faites partie de celles et ceux qui n'envisagent pas de basculer vers un autre logiciel de modélisation 3D, sachez que Paint 3D ne devrait pas disparaître de votre PC. Assurez-vous simplement de l'avoir installé sur votre ordinateur afin d'éviter toute mauvaise surprise le 4 novembre prochain, date à laquelle l'application ne sera officiellement plus prise en charge par Microsoft.