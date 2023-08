L'app Paint se refait le portrait sur Windows 11

Windows 11

Windows 11 est un système d'exploitation qui vise à améliorer l'expérience utilisateur à tous les niveaux. Que ce soit par son interface utilisateur repensée, ses widgets personnalisables, ses Snap Layouts innovants ou son intégration de Microsoft Teams, chaque aspect de Windows 11 a été conçu avec l'utilisateur à l'esprit. De plus, Windows 11 introduit de nouvelles fonctionnalités et améliorations qui rendent l'utilisation de votre ordinateur plus efficace et agréable. Que vous soyez un professionnel cherchant à augmenter votre productivité, un créateur cherchant à exprimer votre créativité, ou simplement un utilisateur cherchant à tirer le meilleur parti de votre ordinateur, Windows 11 a quelque chose à offrir.