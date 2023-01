La meilleure alternative gratuite à Photoshop se met à jour : quoi de neuf dans la version 5 de Paint.NET ?

Mais avant d'en faire la liste, relevons qu'un gros effort a été opéré autour des performances du logiciel. Désormais, une grande partie de l'interface, ainsi que le rendu des effets appliqués aux images (y compris en provenance des plugins) utilisent le GPU. Cela permet non seulement de profiter d'une application plus rapide et moins gourmande, mais surtout d'effets plus précis et qualitatifs.